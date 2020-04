Hangt het virus ook in de lucht? Vragen en antwoorden over het coronavirus

Het coronavirus houdt de provincie stevig in zijn greep. Vanwege het besmettingsgevaar zijn er strenge regels van kracht en ligt het dagelijks leven zo goed als plat. Mensen zitten met veel vragen over wat de coronacrisis voor hen en voor de provincie betekent. NH Nieuws gaat de komende tijd op zoek naar het antwoord op jouw vraag.

Heb jij vragen over wat de coronacrisis betekent voor jou en voor de provincie? Mail dan naar corona@nhmedia.nl of stel je vraag via Instagram. Wij gaan de komende tijd op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen die in de provincie leven. We beantwoorden de vragen op onze website, NH Radio en onze social media kanalen.

Hangt het virus ook in de lucht als je een frisse neus gaat halen in bijvoorbeeld een parkje? Het virus heeft een 'transportmiddel' nodig. Het kan niet springen. Bij hoesten en niezen zijn 'druppeltjes' het transportmiddel. Veel druppeltjes zijn zwaar genoeg om binnen een straal van anderhalve meter neer te dalen. Heb je je aan de anderhalve meter afstand gehouden en geen contact met iemand die besmet is, dan is de kans op besmetting zeer klein. Met welke symptomen begint het coronavirus? Dit verschilt bij iedereen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je het coronavirus herkennen aan koorts, hoesten, vermoeidheid, kortademigheid en moeite met ademen. Bij vijf procent van de besmettingsgevallen is er ook sprake van keelpijn en een loopneus. Een nog kleiner percentage heeft ook last van diarree en braken. Is het waar dat vooral mensen met overgewicht het virus krijgen en op de intensive care liggen Van de mensen die corona krijgen moet een deel opgenomen worden in het ziekenhuis. Een aantal patiënten zijn er zelfs zo slecht aan toe dat ze op de ic terecht komen. Gebleken is dat tachtig procent van de mensen met corona op de intensive care overgewicht hebben. Wie beantwoordt deze vragen? De antwoorden halen we uit verschillende bronnen. We gebruiken hierbij betrouwbare bronnen en we houden er rekening mee of meerdere bronnen dezelfde feiten melden. Daarnaast kunnen verschillende deskundigen geraadpleegd worden. We vinden de juiste persoon voor de juiste vraag.

Adobe Stock