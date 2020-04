Nieuwedieper (22) aangehouden voor schietpartij waarbij man gewond raakte

DEN HELDER - Er is een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij anderhalve week geleden op de Ruyghweg in Den Helder. Het gaat om een 22-jarige man uit Den Helder. Bij de schietpartij raakte een 21-jarige Amsterdammer gewond.

Omwonenden hoorden drie harde knallen en dachten in eerste instantie dat het om vuurwerk ging. Meerdere verdachten gingen er na de schietpartij hardlopend vandoor. De politie zocht getuigen en kennelijk heeft dat effect gehad, want er is nu iemand aangehouden.

Wat de rol van de 22-jarige Nieuwedieper is, is nog niet bekend. Hij is na zijn aanhouding direct verhoord en zit vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.