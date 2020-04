Digitale winkelstraat ter bescherming van lokale shops tegen de internetreuzen

HAARLEM - Online winkelen tijdens deze coronacrisis is een makkelijke manier om er niet op uit te gaan als het niet echt nodig is. Maar de lokale winkels worden juist dan niet bezocht. In Haarlem is er nu online een digitale winkelstraat te bezoeken om de klanten juist naar die kleinere boetiekjes te lokken.

"Hier kunnen de krachten gebundeld worden om de Haarlemmers te overtuigen dat we ook lokale winkeliers hebben en dat we die online ook niet moeten vergeten", legt Brust uit.

Het centrum oogt verlaten, zeker in de ochtend. 's Middags gaan er nog wel een paar winkels open, maar ook die zien hun omzet drastisch zakken. De digitale winkelstraat van Haarlem, te bezoeken via haarlemsewinkels.nl , moet enige soelaas bieden.

De Haarlemse schoenenwinkelier Edwin Cassee is het daar roerend me eens. "Het is belangrijk om die lokale winkels die soms, zoals ik al 30 jaar op dezelfde plek bezig zijn, te ondersteunen en dan moeten ze de Zalando's en Amazons maar even vergeten."

Rosemarie Hofker van een kledingboetiek in de Grote Houtstraat ziet ook de kracht van een gezamenlijke digitale winkelstraat. "We moeten zoveel mogelijk digitaal in de lucht komen." Maar zij zet ook in op het 'personal shoppen'. De klant kan per telefoon een afspraak maken en heeft dan de winkel en het personeel even helemaal voor zichzelf.