Beverwijker daagt muzikanten uit met 'corona-muziekestafette'

BEVERWIJK - Om de vele muzikanten die tijdens de coronacrisis thuis zitten 'wakker te schudden' is Beverwijker Gerbrand Castricum (70) vandaag een muziekestafette gestart. "Ik wil ze uitdagen om liedjes te gaan maken."

In alle vroegte staat Gerbrand woensdag voor het balkon van de regionaal bekende gitarist Hans Oldenburg. Na het spelen van zijn eigen 'corona-liedje' hoopt hij de gevoelige snaar te raken van Hans en het stokje zo over te geven. "Het doel is om muzikanten, die niet kunnen optreden en thuis zitten te gaan stimuleren. Ik hoop dat ze muziek gaan maken, schrijven en componeren. En daarom ben ik deze estafette gestart; in de hoop een kettingreactie te veroorzaken", aldus de initiatiefnemer. Video gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Hans Oldenburg, de voormalig gitarist van onder meer muziekband Bintangs, is geraakt en pakt het stokje dankbaar over. "Een geweldig initiatief", zegt hij lachend nadat hij is overvallen door Gerbrand. "De meeste muzikanten die nu op slot staan, verdienen nu ook gelijk niets meer. Misschien moeten we deze tijd ook gewoon nuttig gaan gebruiken en daar iets mee gaan doen."

Quote "Muziek maken is het beste medicijn tegen corona en eenzaamheid." gerbrand castricum

De gitarist gaat dit weekend al aan de slag om een nummer te maken. "Wel benieuwd ook wat er uit gaat komen. Het is ook wel spannend hoe de reacties zullen zijn. Maar ontzettend leuk." NH Nieuws doet wekelijks verslag van de muziekestafette. Wil je reageren? Mail dan naar ijmond@nhnieuws.nl

Lees ook Play IJmond Lokale actie om muzikanten te helpen