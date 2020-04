Orgelmuziek zorgt voor vertier bij Haarlemse ouderen: "Deze muziek is echt heerlijk"

"We moeten natuurlijk nu extra goed voor onze ouderen zorgen", zegt Suzanne van Rijn van Stiching DOCK. Deze welzijnsorganisatie is nu extra beducht op eenzamheid bij ouderen en dus willen ze muzikaal vertier brengen. "Dit is wel het kleinste dat we kunnen doen natuurlijk. Ouderen kunnen wel wat vermaak gebruiken en hoe kun je dat beter doen dan met orgelmuziek?"

Herkenning maakt mensen blij

Op de vraag waarom er is gekozen voor dit soort muziek moet ze lachen: "Nou, kijk. Misschien leggen mensen de link met gezellig buiten zijn en winkelen, daar hoor je namelijk deze muziek. We hopen dat deze herkenning de mensen blijk maakt."

Lichtpuntje

Een toegesnelde toeschouwer, staat al lekker te wiegen op de muziek: "Ik vind deze muziek echt heerlijk, En nee, het is toch helemaal niet te vroeg voor orgelmuziek. Er is namelijk toch helemaal niets te doen. Het is verschrikkelijk in deze tijd en iedereen klaagt steen en been. Dus ik ben blij met deze orgelmuziek. Het is echt een lichtpuntje."