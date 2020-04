Vader en dochter starten YouTube-kanaal voor jonge schrijftalenten

HEERHUGOWAARD - Jonge schrijftalenten kunnen de komende weken hun schrijfvaardigheid oefenen met vader en dochter Visser. Samen zijn zij een thuiswerk-kanaal gestart op YouTube, 'De Leuke Losse Lessen Lijn'.

Privé

"Ook wij wilden iets voor de thuiszittende kinderen organiseren en daarom zijn we begonnen met dit YouTube-kanaal ", vertelt Henk Visser. Hij hoopt dat het kanaal ook voor een beetje rust kan zorgen bij leraren. "Die kunnen dan de video's aan de leerlingen doorsturen." "Het idee voor het YouTube-kanaal, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe kinderen een eigen verhaal kunnen schrijven, is voortgekomen uit de passie voor schrijven en lesgeven van mijn dochter Lieke", vertelt vader Henk trots. Lieke is afgestudeerd aan de Pabo en schrijft boeken, zelf is Henk videoproducent, illustrator en animator. "Samen hebben wij dus de recepten en ingrediënten om in deze wonderlijke tijd leuke dingen samen te stellen.''

Privé

Lieke schrijft eerst de teksten voor de video en spreekt deze per telefoon in. Vervolgens gaan de teksten via de mail richting vader Henk die er dan een animatie bij maakt. "Ik heb een speciaal poppetje gemaakt die een beetje op mijn dochter lijkt. Het poppetje heet dan ook juf Lieke." Hoeveel afleveringen vader en dochter gaan maken, is nog even afwachten. "We zien wel hoe het loopt."