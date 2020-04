‘Heel Hoorn helpt’ in het leven geroepen in tijden van corona

HOORN - Vanaf deze week kunnen bewoners uit Hoorn op www.vooreenmooiestad.nl onder ‘Heel Hoorn Helpt’ een overzicht zien van alle mooie initiatieven die in hun gemeente zijn gestart om elkaar te helpen. Op de website kan iedereen terecht die hulp nodig heeft of hulp wil aanbieden.

Bewoners die zelf een initiatief zijn gestart kunnen zich ook aanmelden. Daarnaast kunnen inwoners die hulp nodig hebben bellen op 0229 21 64 99. Ze worden vervolgens via de website geholpen om in contact te komen met de juiste hulpaanbieder.

Hartverwarmend

Burgemeester Jan Nieuwenburg is enthousiast over het initiatief: "Het is hartverwarmend om te zien dat er in Hoorn, Blokker en Zwaag ontzettend veel goede initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Door deze bij elkaar te brengen, bundelen we onze krachten en ontstaat er een goed overzicht voor iedereen die hulp nodig heeft of wil helpen."

‘Heel Hoorn Helpt’ is een initiatief van de gemeente Hoorn in samenwerking met de Hoornse stadscommunity ‘Voor Een Mooie Stad’ en Vrijwilligerspunt.