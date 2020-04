Singer Laren wil expositie verlengen na inbraak en coronacrisis

Het maandag gestolen werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh was een van de hoogtepunten van de expositie die tot 10 mei te zien zou zijn.

Van Os: "Als alle bruikleengevers eraan willen meewerken, hoop ik op een verlenging. We hadden veel bezoekers en er zijn veel mensen die de tentoonstelling alsnog willen zien, merkten we afgelopen twee weken toen het museum gesloten was. Het publiek heeft meer dan ooit behoefte aan reflectie. We willen er na de heropening nog een paar weken aan vastknopen."