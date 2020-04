Tergooi breidt aantal bedden op intensive care uit

Tergooi stelt dat het verder naar omstandigheden goed gaat in het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan de toestroom van de coronapatiënten nog voldoende aan, ook in combinatie met de spoedeisende niet-coronazorg.

De toename van die bedden lijkt klein, maar is wel een hele klus. "Elk bed dat we er bij kunnen krijgen, is een enorme aanwinst."

Corona in 't Gooi

