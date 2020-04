Kledingwinkel in Bovenkarspel maakt aan de lopende band schorten voor zorginstelling

BOVENKARSPEL - Sinds de eerste aankondiging van de noodmaatregelen om het coronavirus te bestrijden, neemt de omzet bij kledingwinkel Dirk de Wit Mode in Bovenkarspel drastisch af. Toen de eigenaren gevraagd werden schorten te maken voor een zorginstelling, reageerde het personeel dan ook positief.

"Wij hebben de mensen, de machines en alle tijd en ruimte om op gepaste afstand een steentje bij te dragen", vertellen Nick en Tom de Wit, eigenaren van de winkel. In het pand, een oude meisjesschool tegenover hun winkel, werkt een team van tien coupeuses dagelijks met zorg om de kleding naar de wensen van de klant te vermaken. "We halen op dit moment nog maar 10 tot 15 procent van de omzet. Aangezien er nauwelijks meer iets verkocht wordt drogen de werkzaamheden snel op. Alle kleding is vermaakt en alles is inmiddels opgeruimd en schoongemaakt", leggen Nick en Tom uit.

Toen ze benaderd werden om te helpen met een grote order schorten voor een zorginstelling in Amstelveen, wilden ze gelijk helpen. "De volgende dag hebben we de eerste 25 schorten geleverd. Inmiddels hebben we er 200 gemaakt en draait ons atelier op volle toeren." In hun bedrijf werken er normaal dagelijks rond de 40 á 50 mensen. Nu werken er nog maar vijftien van het totale personeelsbestand (80). "Dat is pijnlijk om te zien. Het voelt extra goed om dan wat maatschappelijks te doen op deze manier. Daarnaast zien wij allemaal blije gezichten bij de dames. Ze vinden het fantastisch dat ze iets kunnen bijdragen en vinden het heerlijk 'gewoon' aan het werk te kunnen." De Wit blijft van maandag tot en met zaterdag geopend van 12.00 tot 17.00.