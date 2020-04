Bart Muurling 'luis in pels' Langedijker politiek overleden

ZUID-SCHARWOUDE - 'Bekende Langedijker' Bart Muurling (73) is gistermiddag plotseling overleden. Muurling was vooral bekend van de Burgerrekenkamer, een initiatief dat de lokale politiek zeer kritisch volgde.

Met De Burgerrekenkamer legde hij de politiek langs de meetlat en schroomde daarbij niet stevige uitspraken te doen, meldt mediapartner Langedijk Centraal.

Eén van zijn bekendere acties was, de poging tot inschrijving als 'burger van Heerhugowaard' in 2017. Dit omdat hij zich "groen en geel ergerde aan het getreuzel van de gemeente Langedijk over beslissingen betreffende de toekomst."

Ook in de perikelen rond de Voorburggracht beet hij zich vast. Door de vastberadenheid en felheid van Muurling, leidden zijn acties soms bijna tot persoonlijke vetes.