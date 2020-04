De Peiling: Sigaretten en shag vanaf vandaag flink duurder

Vanaf vandaag moeten rokers dieper in de buidel tasten voor hun rookwaar. Een pakje sigaretten is 1 euro duurder geworden. Shag gaat zelfs tot 2,40 per pakje meer kosten. In januari gingen de prijzen ook al omhoog. De maatregel moet roken ontmoedigen. Werkt dat?

Minder verkoopplekken

Verder gaan rokers ook merken dat het lastiger wordt om aan sigaretten of shag te komen, want het verkooppunten van tabak wordt vanaf vandaag verder teruggeschroefd.

Pafpaal weg

Daarnaast zijn er nu ook minder plekken waarnog gerookt mag worden. Op Schiphol wordt het overal verboden. Ook rokende treinreizigers krijgen het lastiger. Als het aan ProRail ligt, verdwijnen in oktober ook alle rookzones op de perrons. De spoorbeheerder is inmiddels begonnen met de voorbereiding om de bijna 400 rookplekken weg te halen.

Oude prijs

De pakjes sigaretten die de komende dagen nog in de winkels liggen, houden soms nog wel de oude prijs. Er zitten accijnszegels op met bedragen die golden op de productiedata en die mogen niet worden veranderd.

Wat vind jij?

Een Peiling over iets heel anders dan corona. Of toch niet? Want misschien vind jij dit absoluut niet het moment om rokers het leven zuur te maken met een prijsstijging. Of is deze crisis voor jou de aanleiding om te stoppen met roken en is die accijnsverhoging daarbij een extra zetje?