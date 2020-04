Burgemeester Wienen beantwoordt live vragen van inwoners over coronacrisis

Ook burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede zit vanavond om 19:00 uur op haar Facebookpagina klaar om een uur lang live vragen te beantwoorden van inwoners.

De Haarlemse burgemeester is te zien via de Facebookpagina van de gemeente Haarlem en dat gesprek wordt mogelijk ook doorgezet op de Facebookpagina Nieuws uit Haarlem en omgeving. Het gesprek wordt gepresenteerd door onze mediapartner Haerlems Bodem.

De burgemeester gaat in dat uur live vragen van Haarlemmers beantwoorden. Zij kunnen de vragen stellen in de comments onder de live-stream. De vragen gaan over de gevolgen van de coronavirus. Bijvoorbeeld over de maatregelen die speciaal voor Haarlem gelden.

Niet alle vragen komen aan bod, maar de burgemeester gaat zoveel mogelijk vragen

beantwoorden.

Veerkracht

Burgemeester Wienen was afgelopen nacht op tv te zien in een kort gesprek over de coronacrisis en de veerkracht die hij ziet bij de Haarlemmers. Daarin blikt hij terug op de tijd dat hij eigenlijk ook in quarantaine zat. Dat was toen hij in een safehouse zat omdat hij werd bedreigd. "Op dat moment zat ik heel erg geïsoleerd en op mezelf. Maar er is één groot verschil met nu. Toen zat ik alleen en alles buiten ging gewoon door. Nu zit iedereen in zo'n situatie."