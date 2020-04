Terugkijken: Koeien van stal gaan dansend de wei in

WINKEL - Het is elk voorjaar weer een lust om naar te kijken: koeien die de hele winter op stal hebben gestaan, mogen eindelijk weer de wei in. Zo ook de koeien van boer John en Anita uit Winkel. Om 11.00 uur vanmorgen gingen de koeien al dansend de wei in.

Normaal trekt de 'koeiendans' veel bekijks, dat is dit jaar anders: "Door het coronavirus hebben we er niet teveel aandacht aan gegeven. We willen niet dat mensen te dicht op elkaar staan. We weten allemaal wat daar van kan komen", legt boer John uit.

200 koeien per keer

Het is niet voor alle koeien tegelijk feest. Vandaag mogen 200 van de 400 koeien naar buiten. De rest volgt volgende week: "Die koeien zijn zo blij als ze naar buiten mogen. 200 koeien hebben we makkelijker in de hand dan 400, mocht er een ongeluk gebeuren", legt John uit.

Graskaas

Het moment waarop de koeien naar buiten mogen, hangt samen met het warme weer dat op komst is: "Het gras gaat dan lekker groeien. Als het een beetje meezit dan hebben we over zes weken weer graskaas in de winkel liggen", aldus de boer.