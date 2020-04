Horecaondernemer Daan Kroone ziet na 28 april licht aan het eind van de tunnel

Dat klinkt raar, maar volgens Daan Kroone is er wel wat veranderd in de afgelopen drie weken. In de eerste weken heerste er vooral paniek en onzekerheid over de toekomst. Zijn eigen 35 man tellend personeel zat thuis of was bezig met schilderen en schoonmaken in zijn zaken.

Nu met de noodsteun van het kabinet en een duidelijker beleid ziet Kroone vooral lichtpuntjes: "Het blijft nog wel een beetje wazig hoe het gaat na 28 april maar ik heb nu een een duidelijker horizon. Ik ga vandaag in ieder geval met mijn teams marketingplannen maken en bedenken hoe we in de toekomst weer opengaan, misschien nog in aangepaste vorm."

Als voorzitter van afdeling Amstelland van Koninklijke Horeca Nederland roept Daan Kroone andere ondernemers in Amstelland op positief te blijven en alvast plannen te maken voor na 28 april.

De horecaman vertelt verder dat er nog geen kroegen of restaurants in Amstelland zijn omgevallen door de coronascrisis. Een enkel bedrijf dat is gestopt had al een 'flinke kras', zegt Kroone.

Strubbelingen

Toch zijn er nog wat strubbelingen, vervolgt de voorzitter van de horecabelangenorganisatie. Veel ondernemers proberen uit de reserves de salarissen door te betalen van personeel dat thuiszit. Daardoor is er onvoldoende geld om de huur te betalen. Het liefst zouden de horecaondernemers korting krijgen op de huur of later willen betalen maar onderhandelingen met de huurbaas daarover verlopen vaak moeizaam.