Steuntje in de rug voor Hilversumse ondernemers

HILVERSUM - De maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen zijn verlengd tot eind april en dat lijkt voor veel ondernemers desastreus. Inkomsten hebben ze niet en de vaste lasten lopen door. Ook de gemeente Hilversum gaat deze ondernemers nu met een pakket maatregelen steunen.

Terrassen blijven leeg, restaurants gesloten en evenementen gaan niet door. De ondernemers voelen de pijn in hun portemonnee en de werkgelegenheid staat op het spel. Naast de regelingen die Den Haag in het leven heeft geroepen zitten ook de gemeenten niet stil. Hilversum heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen.

NH Nieuws

Wie de gemeente Hilversum niet als huisbaas heeft, moet hopen dat de verhuurder net zo coulant is. Wel roept de wethouder commerciële verhuurders op zijn voorbeeld te volgen. Een sympathiek gebaar, maar in de vastgoedsector willen de meeste verhuurders dat de huur van april 'gewoon' betaald wordt. Mediasector De mediasector is een belangrijke werkgever voor de regio en ook die bedrijven hebben het momenteel zwaar. De gemeente Hilversum zal de problemen onder de aandacht brengen van politiek Den Haag. Maar of het kabinet daadwerkelijk bereid is ook mediabedrijven financieel te steunen, is ongewis. In de media werken heel veel zzp'ers-ers. Regisseurs, sportcommentatoren en lichttechnici zijn vaak niet in vaste dienst maar worden per klus ingehuurd. In andere tijden is dat geen probleem, maar nu zien zij van de één op de andere dag hun agenda leeglopen. Ze doen nu massaal beroep op tijdelijke bijstand.

NH Nieuws

Het Gooi is wel een regio waar men voortvarend met de tijdelijke bijstand voor zzp'ers aan de slag is gegaan. Daarom heeft men nu al een redelijk beeld hoe hoog de nood is. Het betekent ook dat de eerste aanvragen gehonoreerd zijn en het geld is overgemaakt. Voor de kleine zelfstandigen is daarmee even de druk van de ketel. De drie maanden uitkering hoeft niet terugbetaald worden. Uitstel is geen afstel Dat geldt wel voor veel andere ondernemersregelingen die bedoeld zijn om de crisis te overleven. Uitstel van belastingbetaling is fijn, maar betekent geen afstel. Naast de horeca, kappers, schoonheidssalons en de evenementenbusiness hebben ook de lokale media het zwaar. Reclame-inkomsten drogen op waardoor het voortbestaan van lokale kranten op het spel staat. Ook daar wil de gemeente Hilversum bijspringen.

NH Nieuws

De maatregelen die Hilversum neemt, zijn bedoeld om de bedrijven door de crisis heen te loodsen. 'Van een failliete ondernemer kun je geen belasting heffen', zo vat wethouder Arno Schepers de situatie samen. Hoewel de gemeente de steun aan het bedrijfsleven ook in de eigen portemonnee voelt, wil hij van een lastenverhoging in 2021 nog niets weten.