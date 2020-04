Gratis fruit voor minderbedeelden tijdens coronacrisis

AMSTELVEEN - Een hartverwarmende actie van Darya Market aan de Rembrandtweg in Amstelveen. De supermarkt biedt tijdens de coronacrisis gratis groente en fruit aan voor mensen die het echt nodig hebben.

De eigenaar heeft buiten enkele kistjes gestald en daaruit mogen minima fruit meenemen, schrijft mediapartner RTV Amstelveen.

"Dit is uitsluitend bedoeld voor de mensen die moeite hebben om rond te komen in deze moeilijke tijd. Mensen in nood mogen gratis groente en fruit uitzoeken dat zij nodig hebben. Zo hopen wij de situatie voor hun een beetje te vergemakkelijken", zegt de eigenaar.

De eigenaar en medewerkers hopen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de actie en doen dan ook een beroep op het goede fatsoen van Amstelveners.