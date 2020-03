IJmond Cor Langbroek: "We proberen in deze tijd toch gewoon een mooi stukje vis te blijven leveren"

IJMUIDEN - Het is stiller dan normaal in de IJmuidense haven. Door de maatregelen rond het coronavirus is er momenteel minder vraag naar vis. De bekendmaking van die maatregelen bracht dan ook flink wat teweeg bij de familie Langbroek, die al lange tijd een zeevisgroothandel runt.

NH Nieuws

"We schrokken er natuurlijk wel erg van", zegt in- en verkoper Cor Langbroek. "We dachten dat dit ook wel een groot probleem voor ons zou kunnen worden. De viswinkels hoeven gelukkig niet te sluiten maar de horecasector heeft wel een grote klap gekregen." 'Vooral viswinkels' Ondanks de massale sluiting van de horeca valt de schade voor het bedrijf tot nu toe erg mee. "Dat komt omdat ons bedrijf vooral aan viswinkels levert, en we proberen in deze tijd toch gewoon een mooi stukje vis bij die viswinkels te blijven leveren. We zijn minder afhankelijk van de horeca." Vanavond worden waarschijnlijk de voor de horeca geldende maatregelen verlengd. Toch vreest Cor Langbroek die verlenging niet. "Ik denk inderdaad ook dat de maatregelen verlengd worden. Dat is heel vervelend voor de mensen die thuis zitten en voor de horeca. Maar voor ons zelf gaat het gewoon door zoals het nu gaat, en dat gaat goed."