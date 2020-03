FC Volendam wil door met Deul, Tol en Smal

VOLENDAM Ook FC Volendam heeft volgens de richtlijnen van de CAO spelers duidelijkheid gegeven over hun toekomst. Het meest opvallend is dat de club volgend seizoen verder wil met Boy Deul, Gijs Smal en Marco Tol.

"Gijs Smal heeft een aanbieding gehad, maar ik verwacht daar pas aan het eind van het seizoen definitieve duidelijkheid over”, vertelt technisch directeur Jasper van Leeuwen op de website van Het Nieuwe Oranje. De optie in het contract van Marco Tol en Jim Beers is gelicht. Met Boy Deul en Roy Tol zijn de Volendammers in gesprek over een nieuw contract.

De aflopende contracten van Nick Runderkamp, Youssef Blel, Taye Lee, Kevin van Gasteren en Stan Zoetebier zijn niet verlengd. Gerry Vlak vertrekt aan het einde van het seizoen bij FC Volendam en speelt komend seizoen voor IJsselmeervogels.

Ook het contract van keeper Mitchel Michaelis is niet verlengd, maar dit wil nog niet zeggen dat de keeper uit Den Helder definitief vertrekt bij FC Volendam. "In het geval van Mitchel gaat het niet om zijn kwaliteiten, maar veel meer om zijn perspectief. Op zijn leeftijd zou het niet goed zijn om nog een jaar op de bank te zitten. Daarom is het beter dat hij nu ook om zich heen kan kijken naar andere uitdagingen. Misschien kunnen we later in de zomer de situatie nog eens bekijken, dat is niet uitgesloten. Maar voor nu is dit het meest eerlijke verhaal naar Mitchel toe”, aldus Van Leeuwen.