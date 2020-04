Gaby maakt boxen vol producten uit Huizen om lokale ondernemers te steunen

HUIZEN - Dat lokale ondernemers het zwaar hebben door de coronacrisis is geen geheim meer. Om Huizer ondernemers te helpen in deze zware tijd maakt Gaby van Gestel foodboxen vol met producten uit het Gooise dorp. "Ik heb de eerste bestellingen al binnen."

De webshop van Gaby is sinds maandag in de lucht, morgen worden de eerste dozen al uitgeleverd.

De box heeft de naam 'De smaak van Huizen' gekregen. "Maar daar plakken we ook 'en goede buren' achter, want het groente en fruit komt bijvoorbeeld van telers net buiten Huizen."

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651