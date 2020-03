Renner Bol komt niet verder dan balkon, bed en bank

GIRONA - Wielrenner Jetse Bol zit al 17 dagen binnen in zijn appartement in het Spaanse Girona. Hij moet nog even want Spanje heeft de lockdown verlengd tot 11 april. "Ik ben niet veel verder gekomen dan mijn balkon, bed, rollenbank en mijn gewone bank de afgelopen dagen ", aldus Bol.

De Westfries in Spaanse dienst (Burgos BH) zit elke dag twee uur op de rollers op zijn balkon in Girona. "Het is beter dan niets doen. Ik probeer de schade zo beperkt mogelijk te houden, maar van binnen trainen word je geen betere renner", is Bol eerlijk.

De renner uit Avenhorn verwacht niet dat er snel weer gekoerst gaat worden. "Het kan misschien in Spanje beter gaan, maar als dat niet zo is in de omringende landen dan is het lastig om een peloton op de been te krijgen", vertelt Bol.

In Italië en Spanje is het inmiddels verboden om een rondje te gaan fietsen. In Nederland is dat nog wel toegestaan. "De reden dat wij niet op de fietsen mogen is niet zozeer de verspreiding van corona. Het is meer om te voorkomen dat wij een ziekenhuisbed bezet zouden houden in geval van een ongeval. Die zijn nu bestemd voor coronapatiënten", vertelt Bol.