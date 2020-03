Westfries Museum extra alert op beveiliging na kunstroof in Laren

HOORN - Het Westfries Museum in Hoorn is extra alert op haar beveiliging na de kunstroof gisteren uit het Singer Museum in Laren. Dat zegt museumdirecteur Ad Geerdink. "Dit heeft de hele museumwereld wel wakkergeschud."

Het Westfries Museum was zelf ook al eens doelwit van een grote kunstroof. In 2005 werden 24 schilderijen en 70 zilveren objecten uit het museum gestolen, waarvan slechts vijf schilderijen werden teruggevonden.

De kunstroof uit Singer Laren heeft het Westfries Museum op scherp gezet. "We kijken door deze roof nog eens kritisch naar onze beveiliging. Het is niet zo dat we meteen metalen platen voor de deur zetten, maar we zijn wel degelijk extra alert", vertelt Geerdink aan NH Nieuws. "De roof in Laren heeft bij ons ook de wonden weer geopend."

Ergste dat een museum kan overkomen

Een kunstroof is volgens Geerdink het ergste dat een museum kan overkomen. "En dat geldt zeker als je het kunstwerk dat gestolen werd nog eens in bruikleen had van een ander museum. Als je dan het andere museum moet bellen dat er iets gestolen is, is echt verschrikkelijk."

Museumdirecteur Geerdink heeft na de kunstroof uit Laren gebeld met Singer Laren. "Ik heb museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm en hem uiteraard veel sterkte gewenst en hem een hart onder de riem gestolen. Wij weten precies wat ze nu in Laren meemaken", vertelt Geerdink.

Hoop houden

De museumdirecteur wil Singer Laren en het Groninger Museum vooral meegeven dat ze hoop moeten houden dat het schilderij terugkomt. "De komende dagen tot weken zijn natuurlijk cruciaal, maar de ervaring leert dat zo'n schilderij wel weer terugkomt. Met beelden van goud of ander edelmetaal is dat anders, dat weten ze bij Singer ook. Dan is het de daders vaak om het materiaal te doen en kan het wel eens anders aflopen. Een schilderij kun je niet vernietigen, want dan heeft het totaal geen waarde meer. Hou hoop, dus. Dat is echt dat ik graag wil meegeven."