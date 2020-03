Jongerenwerker gaat gamen: "Ik moest op een andere manier contact zoeken"

Tijdens het gamen komen er allerlei verhalen los over wat de jongeren nu allemaal thuis doen. "Ondertussen videobellen we ook. De ene vertelt dan dat hij nu vaak vist, de ander praat over alle klusjes die gedaan moeten worden. Of we hebben het over huiswerk."

Ze installeerde een spel en gamet nu met de jongeren die ze normaal gesproken in het tienerhonk en op straat ziet. Het gamen is voor Kim alleen nog even wennen. "Ik ben Mario gewend van vroeger; dit spel is toch wat ingewikkelder. Maar ik word er steeds beter in!"

Door de coronamaatregelen is alles anders. De jongerenwerkers van Welwonen in Enkhuizen kunnen niet meer de straat op om een praatje met jongeren te maken en ook het tienerhonk is gesloten.

Kim geeft de jongeren ook adviezen over hoe ze hun dag het beste kunnen indelen. Ritme is hierin het toverwoord: "Zorg dat je alles op vaste tijdstippen doet; je huiswerk, een frisse neus halen, met iemand bellen, enzovoorts."

Coronarichtlijnen

Kim kan tussendoor iedereen ook weer even wijzen op de coronarichtlijnen. "Als iemand zegt dat hij of zij naar buiten is geweest met een vriend, dan zeg ik tussendoor wel: denk aan de anderhalve meter!"

Volgens Kim houden jongeren zich goed aan de regels en is het rustig in Enkhuizen. Zelf gaat ze ieder geval niet meer de straat op. "Wij willen ook thuis blijven. We moeten een voorbeeld zijn voor de de jongeren. Mochten er toch problemen komen, dan gaan we in overleg met de gemeente en politie om te kijken wat we kunnen doen."

Contact op maat

Naast het gamen, belt en whatsappt Kim ook met sommige jongeren. Het is net waar iemand behoefte aan heeft. "Normaal ben ik op straat, maar nu moet ik op een andere manier contact zoeken en dat is nu echt maatwerk."

Kim gaat zelf ook op zoek naar jongeren die een berichtje of belletje goed kunnen gebruiken. "Het hoeft allemaal niet heel groot te zijn, soms kan het fijn zijn om een berichtje te krijgen of even met iemand anders te praten."