Haarlemmermeer Carien leest laaggeletterden voor via Skype: "Ik mis de kinderen wel"

AMSTELVEEN - Even op de koffie bij de gezinnen waar Carien normaal voor gaat lezen, zit er ten tijde van het coronavirus niet in. Haar vrijwilligerswerk als voorleeshulp voor laaggeletterde kinderen in Amstelveen gaat gelukkig wel door: achter haar laptop!

Het was wel even een omslag om opeens alleen contact met de gezinnen te hebben via een videoverbinding maar Carien is er nu al aan gewend. "Ik moet zeggen dat het goed gaat hoor. Ze reageren heel leuk de kinderen, ik ken ze al, ik weet welke dingen ik kan vragen. Je kan eigenlijk veel meer dan je kan." Voor veel gezinnen in Amstelland is de service van Voorlees Express een zeer welkom initiatief. Zeker voor ouders die de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen om hun kinderen te assisteren met huiswerk. Naast het voorlezen van prentenboeken en het helpen met schoolopdrachten, neemt Carien ook de tijd om de kinderen echt te leren kennen. "Gezellig kletsen, een spelletje doen. Na een tijdje zijn we naar de bibliotheek gegaan bijvoorbeeld. En ik ben een keer met ze naar de speeltuin gegaan om te kijken hoe goed ze kunnen fietsen."

Vrijwilligers gezocht! Voorlees Express is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om met deze digitale slag mee te gaan. Projectleider voor deze regio, Jenny, benadrukt hoe belangrijk het is dat juist jonge mensen zich opgeven om hun steentje bij te dragen. "We hebben heel veel gepensioneerde, niet zo digitaal vaardige voorlezers. We kunnen nu gelukkig heel veel mensen bereiken die thuis zitten en iets kunnen doen op afstand. We hopen ook jonge mensen op deze manier te betrekken bij ons idee."