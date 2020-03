Vreemde wolk boven Tata Steel is 'een stoompluim': "Enige logische verklaring"

IJMUIDEN - Vanochtend heeft lange tijd een vreemde, donkerkleurige rookwolk boven Tata Steel gehangen, zo viel meerdere omwonenden op. Volgens het staalbedrijf zelf is er echter niks aan de hand en zou het gaan om stoom.

De wolk is ongeveer een uur zichtbaar geweest. Op sociale media laten meerdere inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk weten het verschijnsel te hebben gezien.

Volgens de milieuexpert van Tata Steel zou het gaan om een stoompluim van de zogeheten Sinterfabriek. "Er is geen procesverstoring geweest, anders was dit ook zeker waargenomen in de fabriek", aldus woordvoerder Robert Moens.

Lichtinval

De reden dat de wolk een stuk donkerder lijkt dan stoom, zou vermoedelijk komen door de lichtinval. "Dat is de enige plausibele verklaring volgens onze milieuexpert", vertelt Moens.

Tata Steel heeft daarom geen melding gedaan aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.