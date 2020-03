Kunstencentrum FluXus lanceert online platform: "We willen blijven inspireren"

ZAANSTAD - De voorstelling Zaanse Zeikerds is verschoven en de lessen worden op afstand gegeven, maar dat betekent niet dat centrum voor de kunsten FluXus stilstaat. Afgelopen periode zijn ze druk geweest met de oprichting van een online platform. Majanka Fröhlich van FluXus zegt: “We hadden FluXus Toont al bedacht, maar er was geen noodzaak om het te doen.” Nu is die noodzaak er wel.