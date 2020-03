Amsterdamse toerismesector op z'n gat door coronacrisis: "Je houdt niks over"

"Gelukkig heb ik lieve ouders die mijn situatie begrijpen. Ze maken me om de zoveel tijd wat geld over, hoe wrang dat ook voelt", zegt de stadsgids. "Ik was net in de positie om te gaan sparen en een buffer op te bouwen, daar kan ik nu naar fluiten."

11 procent van alle banen

En Nelis is niet de enige die hiermee te maken krijgt. De toeristische sector telde in 2018 maar liefst 69.200 banen. Dat betrof 11 procent van alle banen in de stad. Ondertussen stegen de bezoekersaantallen. Zo nam het aantal hotelovernachtingen in de eerste twee maanden van 2019 al toe met 6.5 procent. Daardoor was er meer vraag naar producten en diensten als horeca, cultuur, recreatie en vervoer.

Souvenirwinkel

Ook Hassan Alam, die een souvenirwinkel heeft in de Langebrugsteeg, speelde daarop in. Maar voor hem is het inmiddels afzien, aangezien hij 95 procent van zijn klanten moet missen. "Als ik vandaag mijn winkel open gooi, dan heb ik aan het einde van de dag maximaal 50 euro verdiend. Haal daar nog gas en licht af en je houdt niks over."