Indian Summer Festival gaat vooralsnog door: "We volgen de maatregelen van de overheid"

LANGEDIJK - Waar talloze evenementen sneuvelen door de coronamaatregelen, houdt het Indian Summer Festival nog stand. De organisatoren van het grootste festival boven het Noordzeekanaal hopen nog altijd dat er op 27 juni een feestje gebouwd kan worden op het evenemententerrein bij Geestmerambacht.

ISF / Jelmer de Haas & Maite de Lorenzo

"Het verbod op evenementen is verlengd tot 1 juni", licht Daan de Bruijn van organisator Friendly Fire desgevraagd toe. "Het Indian Summer Festival vindt vier weken later plaats, dat is na de huidige maatregelen."

Maar niet iedereen houdt vast aan die datum. Er zijn andere evenementen in de regio die ook na 1 juni op de agenda stonden, maar die inmiddels niet meer doorgaan. Zoals de Wandel4daagse Alkmaar, het Karavaan Festival, Koolsail Langedijk en Kaeskoppenstad. "Vooralsnog gaan wij hier achter de schermen door met de voorbereidingen, maar wachten de verdere ontwikkelingen uiteraard nauwlettend af", stelt De Bruijn. "De gezondheid van ons publiek staat voorop en we laten ons leiden door de maatregelen van de overheid." "Als er concreet nieuws is over het Indian Summer Festival, dan laten we dat ons publiek direct weten via onze website en social media."

