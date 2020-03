De Peiling: Moet Schiphol veel strengere coronamaatregelen nemen?

Passagiers die aankomen op Schiphol na een vlucht vanuit de Amerikaanse staat New York, dat hard getroffen is door de uitbraak van het coronavirus, worden niet extra gecontroleerd wanneer ze aankomen in Nederland. Luchtvaartpersoneel maakt zich zorgen en vindt dat Schiphol strengere coronamaatregelen moet nemen. Wat vind jij?

7 vluchten uit New York

"De KLM heeft door de coronacrisis veel vluchten geschrapt, maar vliegt nog zeven keer per week van en naar corona-brandhaard New York", zegt NH Nieuws luchtvaartverslaggever Doron Sajet. "Een entry-screening; het checken van reizigers die naar Nederland komen, gebeurt niet. Schiphol zegt hierin de adviezen van het RIVM en de GGD te volgen."

Onrust onder cabinepersoneel

De vakbond voor cabinepersoneel, de VNC, wil dat de vluchten van en naar New York per direct stoppen. Daarnaast eist de vakbond dat ook aan boord de anderhalve meter afstand-regel wordt ingevoerd. Volgens KLM is dat onmogelijk. D66 in de Tweede Kamer stelt voor een voorbeeld te nemen aan Lufthansa, waar de middenstoelen in vliegtuigen worden geblokkeerd.