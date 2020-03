Zwemtocht Den Helder-Texel 2020 gaat niet door

DEN HELDER - Stichting Be Tough, organisator van de benefietzwemtocht Den Helder-Texel, heeft besloten het evenement vanwege de coronacrisis dit jaar geen doorgang te laten vinden. Het evenement stond gepland voor zaterdag 20 juni en wordt nu doorgeschoven naar een nog te bepalen datum in 2021.

Door alle coronamaatregelen zijn de meeste deelnemers niet in staat zich op een goede manier voor te bereiden op de zwemtocht, zo meldt mediapartner Regio Noordkop. Zo zijn de meeste zwembaden die essentieel zijn voor de trainingen, gesloten.

Sponsoren

In deze tijd is het ook lastig om fondsen te werven om het minimaal benodigde sponsorbedrag per deelnemer op te halen, laat de organisatie weten. Bovendien is het niet zeker of er voldoende vrijwilligers zijn die noodzakelijk zijn om de veiligheid tijdens het evenement te kunnen garanderen.

Editie 2021

Deelnemers die zich hebben ingeschreven worden automatisch overgezet als deelnemer in 2021. Hun tot nu toe opgehaalde sponsorgeld blijft ook staan voor die editie. Indien deelnemers niet kunnen deelnemen in 2021 zal het door hen opgehaalde sponsorgeld worden gedoneerd aan de stichting Spieren voor Spieren.