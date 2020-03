Voorlopig geen nieuwe burgemeester voor gemeente Koggenland

De kandidaten voor de functie blijven wel in beeld. Maar het is onduidelijk wanneer de procedure wordt hervat. Voorlopig blijft Jan Franx de waarnemend burgemeester in de gemeente.

Geen soepele weg

Het vinden van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Koggenland verloopt tot nu toe niet soepel. In februari vorig jaar werd er abrupt een einde gemaakt aan de procedure voor een nieuwe burgemeester. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk waarom de nieuwe burgemeester toen op het allerlaatste moment is afgewezen. Iedereen die er bij betrokken is geweest houdt zijn kaken stijf op elkaar.