Hilversum City Run doneert dozen vol hardloopshirts aan zorgpersoneel

De oproep om shirts te doneren was bij de Hilversum City Run niet aan dovemansoren gericht. De organisatie van het hardloopevenement dook meteen het magazijn in en verzamelde alle overgebleven shirts van de afgelopen jaren. De hele restpartij is gedoneerd aan het goede doel.

