Huisarts maakt gedicht voor vakbroeders in de zorg

OVERVEEN - Mensen willen beschermen en je tegelijkertijd kwetsbaar voelen; het is de praktijk waar huisartsen nu dagelijks mee te maken hebben. Zo ook Barth Kappeyne van de Coppello uit Overveen. Om zijn broeders en zusters in de zorg een hart onder de riem te steken, heeft hij hier een gedicht over geschreven en op YouTube gezet.

Barth woont in Overveen en heeft een eigen praktijk in Amsterdam. Dichten is voor hem een uitlaatklep, die een aantal jaren geleden is ontstaan toen een situatie met een patiënt hem heel erg aangreep.

De man van in de dertig had uitgezaaide kanker terwijl zijn vrouw in verwachting was van hun kindje. Na de geboorte was er geen behandeling meer mogelijk en heeft Barth hem begeleid in zijn stervensproces. "Dit greep mij zo aan dat ik er een gedicht over heb geschreven", vertelt Barth. "Het is voor mij een manier om te laten zien, dat we behalve professionals, ook mensen van vlees en bloed zijn. "

Coronatijd

Nu in deze periode het coronavirus Nederland in z'n greep houdt, merkt Barth daar ook veel van in zijn praktijk. Hij spreekt zijn patiënten voornamelijk telefonisch en als er patiënten met luchtwegklachten langskomen, moet hij beschermende kleding aan. "We hebben te maken met een noodsituatie."

Om zijn gevoelens van kwetsbaarheid maar ook strijdbaarheid in deze periode te uiten, heeft hij hier een gedicht over geschreven. "Daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat we de handen ineenslaan en als soldaten aan de frontlinie de strijd aangaan."