10 miljoen euro om coronacrisis in Amstelveen te bestrijden

Mediapartner RTV Amstelveen schrijft dat het aanvullende maatregelen zijn (op het pakket van het kabinet dat vanochtend is bekendgemaakt). De steun is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigheden die onherstelbaar schade lijden of van wie de inkomsten in rap tempo opdrogen.

Niet alleen bedrijven en zelfstandigen kunnen een beroep doen op de noodsteun. Ook mensen die hun (lage) inkomen dreigen te verliezen worden geholpen. Er zijn bij de gemeente al veel aanvragen voor een extra bijstandsuitkering binnengekomen.

Wanneer een beroep gedaan kan worden op noodsteun in Amstelveen is nog niet bekend. De gemeenteraad besluit 8 april formeel over de maatregelen.