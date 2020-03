AZ zegt contract Vlaar formeel op

ALKMAAR - A Z heeft deze week de contracten van zes spelers formeel opgezegd. De bekendste is die van verdediger en oud-international Ron Vlaar.

Ook de verbintenissen met Justin Bakker, Joerie Church, Mauro Savastano, Vincent Regeling en Robin Lathouwers zijn formeel beëindigd.

Voetbalclubs zijn via cao-bepalingen verplicht aflopende contracten van werknemers voor 1 april formeel op te zeggen, anders wordt de verbintenis automatisch verlengd. Het opzeggen van de contracten hoeft niet per se te betekenen dat de spelers AZ verlaten. De Alkmaarse eredivisieclub meldt dat met de 35-jarige Vlaar nog wordt gesproken over de toekomst.