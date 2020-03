Volendamse maakt slingers met een boodschap tegen de coronacrisis

"Ik vind het heel fijn als ik iets kan betekenen voor iemand anders", vertelt Natasja de Boer over haar initiatief. "Ik word blij als ik een ander blij kan maken."

In het dagelijks leven maakt Natasja de Boer ook allerlei leuke accessoires. Ze is dus vrij handig, maar nog steeds is het een tijdrovende klus. "Met een slinger ben ik zeker wel een uur bezig."

Een pakketje bestaat uit drie slingers. En de prijs is tien euro, maar dat is niet bedoeld om er winst mee te maken. "Dat is niet mijn gedachte. Dit is de kostprijs, want het is bedoeld om de mensen een hart onder de riem te steken."

De pakketjes kan je bestellen via de Facebookpagina van Natasja de Boer.

Bekijk de video voor het hele verhaal van de slingers van Natasja de Boer.