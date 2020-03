Revalidatiecentrum Heliomare neemt coronapatiënten over van ziekenhuizen

WIJK AAN ZEE - Vanaf vandaag neemt revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee coronapatiënten over van ziekenhuizen. Het gaat om patiënten die in het ziekenhuis zijn behandeld en moeten revalideren.

Dit meldt Heliomare op de website. Binnen het revalidatiecentrum zijn zes bedden beschikbaar gesteld voor patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Het aantal bedden kan worden uitgebreid. Op deze manier hoopt Heliomare ziekenhuizen in de regio te ontlasten. "Heliomare ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om als gespecialiseerd revalidatiecentrum in actie te komen." Longschade De patiënten kunnen in Heliomare direct werken aan hun lichamelijke en geestelijke herstel. Een deel van de coronapatiënten die in het ziekenhuis aan de beademing hebben gelegen, is de longfunctie en de algemene conditie zodanig verzwakt, dat zij moeten revalideren. Een speciaal team, die de afgelopen tijd bijgeschoold is, staat klaar om de patiënten te behandelen. Dit team zal niet op andere afdelingen ingezet worden. Hierdoor lopen andere patiënten en medewerkers geen gevaar op een besmetting.

