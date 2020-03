Draaiorgelspeler weggestuurd bij seniorencomplex

De draaiorgelspeler ging op verzoek van Stichting Welzijn Velsen langs allerlei instellingen om daar voor de deur te spelen. Nadat de man zijn draaiorgel op een bushalte voor het seniorencomplex had gezet, greep de handhaving in.

De orgelspeler werd volgens woordvoerder aangesproken omdat zijn orgel op de bushalte stond. Toch steekt de gemeente ook de hand in eigen boezem. "Onze handhavers hadden hier coulant in moeten zijn."

Corona in de IJmond

