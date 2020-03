Psychologische hulp voor personeel Amsterdam UMC: "Het was een heel zware week"

"Het was een heel zware week", zegt Caroline de Ridder, hoofdverpleegkundige op de Intensive Care (IC) van het Amsterdam UMC. "Er zat geen vrije dag bij, bijna geen vrije uren, je maakt ook in het weekend hele lange dagen. Het gaat de hele dag door. Het is menens, nog meer menens dan vorige week."

'We doen wat we kunnen'

"Voorlopig kunnen we nog wel toe met onze IC", zei De Ridder anderhalve week geleden tegen AT5. Maar de afgelopen dagen stroomt de IC vol met coronapatiënten en ook op andere afdelingen liggen tientallen besmette personen. "Als je de voorspelling leest, is er nog wel meer nodig dan hoe mijn IC er nu uitziet", spreekt De Ridder haar zorgen uit.



"Maar we doen wat we kunnen. We schalen op, we kijken naar mogelijkheden om nog meer op te schalen, we halen beademingsmachines binnen om nog meer plekken te creëren", zegt De Ridder. Bovendien wordt elke dag ziekenhuispersoneel omgeschoold om waar nodig bij te kunnen springen. Alleen vandaag al gaat dat op de IC om 37 artsen of verpleegkundigen.

En dan is sinds deze week dus psychologische hulp ingeschakeld om te leren om te gaan met de crisis. Want de situaties waarmee het personeel te maken krijgt zijn soms schrijnend. "Een van de dingen is dat er geen bezoek kan komen", vertelt De Ridder.

Even bij je geliefde zijn

"Dat is voor de patiënt vreselijk, dat is voor de familie vreselijk. Dus we doen er alles aan om de familie erbij te betrekken, door ze te laten bellen en via video's te laten zien hoe het met hun partners gaat. Dat is heel zwaar, vooral als ze zo ziek zijn als bij ons."