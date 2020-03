Nabestaande willen maatregelen na dodelijk motorongeluk in Alkmaar

ALKMAAR - Dat de Kanaalkade niet bepaald de veiligste weg in Alkmaar is, was al langer bekend. Zondagmiddag overleed op de kruising met de Kaarsemakersgracht de 24-jarige Marcel. Hij botste met zijn motor tegen een afslaande auto.

NH NIeuws/Edward Dekker

"Toffe gozer, vrolijke vent, mijn neefje" Een etmaal na het fatale ongeluk staan enkele familieleden en vrienden van Marcel bij de plek die hem noodlottig is geworden. Bloemen en een foto bij de brug tegenover parkeergarage De Karperton zijn neergezet om hem te gedenken. "Toffe gozer, vrolijke vent, mijn neefje", valt er te lezen. De nabestaanden kunnen het nog maar amper bevatten. Ze willen ook weten hoe het ongeval is gebeurd. De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk. De zus en moeder van het slachtoffer willen liever niet voor de camera reageren, maar zeggen te hopen dat de gemeente iets aan de gevaarlijke kruising gaat doen. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Quote "Ik wil weten wat voor maatregelen er genomen moesten worden" Jan Hoekzema - raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Onderzoek Omdat er vaker ernstige ongelukken op de Kanaalkade gebeurden stelde de Onafhankelijke Partij Alkmaar in het najaar van 2018 vragen over de verkeerssituatie. "Er werd aangekondigd dat er een onderzoek gedaan zou worden, maar tot op heden heb ik het onderzoek niet gezien", zegt OPA-raadslid Jan Hoekzema. Desgevraagd laat hij weten naar aanleiding van het meeste recente ongeluk weer aan de bel te trekken. "Ik wil weten wat voor maatregelen er genomen moesten worden. Die zijn niet genomen, want ik zie geen veranderingen. Het is een gevaarlijke situatie. Desnoods gaan we tijdelijke maatregelen treffen om de veiligheid van deze kruising te bevorderen. Tekst gaat verder onder de foto

NH NIeuws/Edward Dekker