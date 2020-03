Strandpaviljoens ploeteren door: "Financiële hulp moet op tijd komen"

Een handje vol werknemers is het zand onder het terras aan het wegscheppen. "Dat doen we normaal met grote zuiginstallaties", vertelt Baanders. "Maar nu er geen gasten op het terras zijn, kan het een keer zo." Daarmee besparen ze weer wat kosten en dat is in deze tijd hoog nodig. "Er komt natuurlijk nul binnen, maar er gaan wel kosten af."

Begin maart ging de strandtent Sout van Baanders open, maar na een week konden de deuren weer dicht. "Alles bij elkaar kost het ons toch zo'n 20.000 euro om alles klaar te hebben." Van die gemaakte kosten heeft hij echter geen spijt. "Ik verwacht dat er een einde aan deze maatregelen zit, wie weet draaien we dan wel een goed tweede deel van de zomer."

Financiële hulp

Dankzij de noodfondsen die vanuit de overheid zijn vrijgemaakt om ondernemers te steunen, denkt Baanders deze periode door te komen. "We hebben wel wat spek op de botten, maar het moet niet te lang duren. Ik denk dat veel bedrijven afgelopen maand de lonen nog konden betalen, maar of dat eind april nog kan?"