21 coronaboetes uitgedeeld in Zaanstad, maar 'ook onder jongeren groeit besef'

ZAANSTAD - Sinds de noodverordening van afgelopen donderdag hebben politie en BOA's in Zaanstad 21 boetes uitgedeeld. De meeste inwoners houden zich echter aan de regels die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

Burgemeester Jan Hamming is tevreden. "Veel mensen blijven thuis en winkeliers nemen vergaande maatregelen om hun personeel en hun klanten te beschermen. Ook op straat zijn we de afgelopen dagen weinig grote groepen tegengekomen."

Sinds afgelopen donderdag is een noodverordening van kracht, waardoor mensen een boete krijgen als ze zich niet aan de richtlijnen houden. Het boetebedrag voor volwassenen bedraagt 400 euro, voor minderjarigen is dat 95 euro.

Dit laat de gemeente Zaanstad weten in een persbericht.

"Onder jongeren lijkt het besef te groeien dat ook zij een rol spelen in het onder controle krijgen van het coronavirus”

Het lijkt er dus op dat mensen niet meer zoveel in groepen bij elkaar komen en dat de richtlijnen worden opgevolgd. Toch blijven de BOA's en politie controleren.

Hulp van leerplichtambtenaren

JeugdBOA's krijgen sinds vandaag hulp van leerplichtambtenaren. In duo's zullen ze over straat gaan om jongeren aan te spreken en eventueel boetes uit te delen.

Volgens de gemeente heeft deze samenwerking twee voordelen: het aantal controleurs op straat wordt zo verdubbeld én leerplichtambtenaren kunnen zo direct in contact komen met jongeren op straat. Zo kunnen ze met de jongeren in gesprek gaan over hun schoolwerk.

Volgens burgemeester Hamming beseffen steeds meer jongeren dat ze zich aan de richtlijnen moeten houden. "Onder jongeren lijkt het besef te groeien dat ook zij een rol spelen in het onder controle krijgen van het coronavirus," zo meldt hij in het persbericht.