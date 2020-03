Erik ten Hag: dit is vooral moeilijk voor buitenlandse spelers

AMSTERDAM - De huidige situatie vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is in het voetbal vooral lastig voor de buitenlandse spelers. Dat zegt Ajax-trainer Erik ten Hag in een interview op de website van de club.

"Die jongens zitten thuis bijna letterlijk in een isolement, ver van hun familie. De Nederlandse jongens hebben het in dat opzicht wat gemakkelijker, ondanks alle beperkingen."

Via specifieke programma's probeert Ten Hag zijn spelers in conditie te houden. "Binnenkort proberen we zelfs iets te regelen dat we als groep samen kunnen uitvoeren. Om zo allemaal van huis-uit toch een beetje samen te zijn. Hopelijk helpt dat een beetje voor de jongens die zich eenzaam voelen. Maar na zo'n training is de dag nog lang. Dit is helaas een situatie waarop we ons niet konden voorbereiden."

Alleen de geblesseerde spelers melden zich op trainingscomplex De Toekomst, voor revalidatie, behandeling en verzorging. Allemaal, volgens de huidige regels, individueel. Volgens Ten Hag gaat het met name met verdediger Joël Veltman de goede kant op. "Als we de training hervatten verwacht ik dat hij weer met de groep kan meedoen."

Ten Hag is tevreden over hoe de selectie thuis de conditie op peil houdt. "Maar het gaat hier wel om een basisconditie. De oefeningen thuis zijn niet te vergelijken met die op het veld bij een echte training. De specifieke conditie die nodig is om weer een wedstrijd te spelen zullen we weer moeten opbouwen, als het licht op groen wordt gezet. Daar hebben we wel een paar weken voor nodig."