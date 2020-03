Boodschap in gemaaid grasveld Enkhuizen: houd 1,5 meter afstand

ENKHUIZEN - De politie spotte vanmiddag vanuit een helikopter boven Enkhuizen een opmerkelijk gemaaid grasveld. Hoewel de tekst niet op ware grootte is gemaakt, is de boodschap glashelder: houd anderhalve meter afstand van elkaar.

Het veld aan de Noordergracht in Enkhuizen is van Peter Groot. Hij maaide vorige week deze boodschap in zijn gras. Het is naar eigen zeggen een "friendly reminder" aan voorbijgangers.

"Vorig weekend hielden veel mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand. Ik maaide mijn veld met deze boodschap erin. Gewoon om mensen op de regel te attenderen," zegt Peter Groot.

Elk voorjaar iets nieuws

Vanaf een pad langs het veld, de Vest, is de boodschap goed te zien. De Vest is een populaire wandelroute, dus veel wandelaars hebben de boodschap afgelopen dagen gezien.

Peter Groot maait vaker iets in zijn veld. "Eigenlijk zet ik elk voorjaar er wel iets in. Soms is dat een woordgrap, dit jaar dus deze herinnering."