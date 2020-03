IJmond Ichthus Lyceum strijdt mee tegen corona: "Als wij wat kunnen doen moeten we dat zeker doen"

DRIEHUIS - Het is stil op de gangen van het Ichthus Lyceum in Driehuis. Vanwege het coronavirus zitten bijna alle leerlingen thuis. Christian Petit niet, want hij maakt met zijn leraar deze weken overuren in het technieklokaal.

NH Nieuws

"Ik ben benaderd door een vriend van mij die aan de TU Delft studeert", zegt de leerling. "Hij wist dat hier een heleboel 3D-printers stilstonden. Vervolgens heb ik aan mijn docent gevraagd of we hier niet wat aan konden doen." Leraar Marcel Hoogstoevenbeld twijfelde geen moment toen hij over dit initiatief hoorde. "Ik dacht: fantastisch, dat is super leuk om mee aan de slag te gaan. Als wij wat kunnen doen dan moeten we dat zeker doen."

Quote "Wij proberen die link te leggen zodat mensen hun printje kunnen bijdragen vanuit huis" 3D Response

Met de 3D-printers worden koppelstukken gemaakt voor snorkelmaskers, die vervolgens gebruikt kunnen worden als bescherming voor medisch personeel. De actie wordt geleid door vier studenten van de TU Delft, die gezamenlijk 3D Response vormen. Een van hen is Christian Bijvoets. "We proberen de ziekenhuizen en zorginstellingen die nu hulp nodig hebben te verbinden aan de honderden 3D-printers bij individuen door heel Nederland. Via ons proberen wij dus die link te leggen zodat mensen hun printje kunnen bijdragen vanuit huis", zegt Bijvoets. De door het Ichthus geprinte onderdelen worden door Christan opgehaald en door hem vervolgens weer naar de plek gebracht waar de koppelstukken verder worden verwerkt. "Dit is een van de vele plekken waar ik nu langsrij om de koppelstukken op te halen en hierna stuur ik alles door naar Delft. We hebben er nu genoeg, en nu gaan we door met maskers." Wil je zelf bijdragen? Kijk dan op de website van 3D Response.