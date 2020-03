Bemanningsleden Nederlandse onderzeeboot besmet met coronavirus

Twee maanden geleden was het nog groot nieuws dat er vrouwen mee mochten doen in de Onderzeedienst, hieronder opgenomen in de Zr. Ms. Dolfijn:

De onderzeeboot met 58 man aan boord komt eind deze week, twee weken eerder dan gepland, aan in Den Helder. De bemanning gaat dan in quarantaine.

Vijftien bemanningsleden toonden de afgelopen dagen lichte griepverschijnselen, zoals hoesten en lichte koorts. Uit een test kwam naar voren dat acht van hen het coronavirus hebben of hebben gehad, aldus een woordvoerder van de marine. Nog een bemanningslid heeft last van griepverschijnselen.

Corona in de Noordkop & Texel

