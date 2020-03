Burgemeester Wijdemeren legt werk neer vanwege mogelijke coronabesmetting

Het werk van Larson wordt de komende tijd waargenomen door locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet. Hij neemt voorlopig alle gemeentelijke taken van Larson over en neemt ook deel aan de regionale overleggen die plaatsvinden over het coronavirus.

