Sollicitatieprocedure burgemeester Uitgeest in koelkast vanwege corona-maatregelen

UITGEEST - De sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Uitgeest is tijdelijk opgeschort vanwege de noodmaatregelen rond het coronavirus. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, aan de gemeenteraad in Uitgeest laten weten.

ANP / Koen Suyk

Sinds het vertrek van burgemeester Wendy Verkleij-Eimers naar het Zuid-Hollandse Noordwijk, hebben zich 17 kandidaten (13 mannen en 4 vrouwen) gemeld voor de vacature. Door de noodmaatregelen - om fysiek contact te beperken - worden de uitnodigingen voor een persoonlijk gesprek met Van Dijk voorlopig uitgesteld, zo schrijft de provincie Noord-Holland in een persbericht. "Juist in een procedure als deze is persoonlijk contact belangrijk om een goed beeld te kunnen vormen van de kandidaten en een weloverwogen keuze te kunnen maken." Gerrit Goedhart, die sinds 27 januari de waarnemend burgemeester is in het dorp, blijft tot de vacature is vervuld. Het is nog niet duidelijk wanneer de sollicitatieprocedure kan worden hervat.

