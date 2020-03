Tandartspraktijken sluiten uit angst voor corona-besmetting: "De mond is een bron van virussen en bacteriën"

"We zijn inmiddels bijna twee weken dicht", vertelt tandarts Pim Duijker. "Wel behandelen wij nog ernstige spoedgevallen. Door het heersende coronavirus willen we namelijk ook in de tandartspraktijk het besmettingsrisico in zijn algemeenheid zo laag mogelijk houden. De mond is een bron van virussen en bacteriën."

Daarom wordt van tevoren nadrukkelijk aan de patiënten gevraagd of zij echt geen klachten hebben. "Als ze keelpijn hebben, hoesten of koortsachtige verschijnselen vertonen, mogen zij absoluut niet komen. Voor deze patiënten is er een apart regionaal opvangcentrum."

Maatregelen

Verder zijn er in de praktijk allerlei maatregelen genomen om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Zo worden er aan het begin geen handen geschud, zitten er in de wachtkamer zo min mogelijk mensen, zijn de tijdschriften van de tafels verdwenen en is er voor de kinderen geen speelgoed meer aanwezig.

"Daarnaast moeten de mensen die binnenkomen eerst hun handen wassen, de handen reinigen met alcohol en de mond spoelen met desinfectie-spulletjes. Als personeel kleden wij ons alsof we in een IC staan."

Financiële consequenties

Ook voor tandartspraktijken heeft het virus grote financiële consequenties. "De omzet wordt gereduceerd tot hooguit vijf procent." Volgens Duijker zijn er daarom praktijken die nog wel grotendeels doorwerken. "Praktijkkosten zijn normaal gesproken ook al heel hoog en blijven voor een groot gedeelte doorlopen. Geen enkel bedrijf kan zonder omzet voor een lange tijd de vaste kosten blijven betalen. Dus ook tandartspraktijken lopen kans in financiële problemen te komen."

Duijker maakt zich naar eigen zeggen niet meer zorgen dan andere tandartsen. "Maar ik besef wel dat wij binnen onze beroepsgroep extra alert moeten zijn."