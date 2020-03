Bouw tunnel voor snelle bus door 't Gooi van start, wel extra maatregelen rondom corona

HILVERSUM - Na jaren uitstel is sinds vanochtend de Oosterengweg in Hilversum afgesloten om een dubbele tunnel bouwen, die onderdeel uitmaakt van het traject voor de snelle busverbinding HOV in ‘t Gooi. De werkzaamheden duren in totaal twee jaar.

De Oosterengweg is normaal één van de belangrijkste verkeersaders van Hilversum en onderdeel van de route als je naar het Mediapark wil. De weg volledig afsluiten voor auto's is dan ook een operatie, die goed moet worden voorbereid. Al op de A27 staan daarom de omleidingsborden.



Maar eigenlijk is het vandaag nauwelijks nodig, want door de corona-crisis zijn er maar weinig mensen op de weg. De verwachte verkeerschaos blijft uit. "We hadden verwacht dat heel Hilversum rood zou kleuren op Google Maps. Dat is helemaal niet zo", zegt projectleider Ruben Favié. Maar echt blij kan hij er niet van worden. "Ik had toch liever een file gehad dan dit coronadebacle."

Joost Lammers / NH Nieuws

Ook op de bouwplaats zijn de gevolgen van het virus merkbaar. Vooralsnog zorgt het niet voor vertraging, maar er wel zijn extra maatregelen genomen om er voor te zorgen dat iedereen genoeg afstand houdt. Favié: "We hebben een extra veiligheidsfunctionaris, die eigenlijk hier puur is om op die 1,5 meter te wijzen."



De bouwers lopen ook rond met snel gefabriceerde oranje hesjes waarop de 1,5 meter wordt aangeduid. "Daarnaast hebben we de mannen opgesplitst in twee groepen, zodat de schaft niet met allemaal tegelijk is en we in de kantine met een beperkt aantal mensen zitten."

Quote "Het is spannend, omdat je wil dat de huizen gewoon blijven staan" Ruben Favié

De eerste weken wordt de bouw van de tunnel voorbereid. Daarna zal het echt graafwerk gaan beginnen. De tunnel bestaat uit twee delen, die op elkaar liggen. Alleen bij Maastricht ligt ook zo'n tunnel en dus is het voor de bouw nog wel een extra uitdaging. "Het wordt spannend door de omgeving, omdat de huizen dicht op de tunnel staan, omdat je wil dat die gewoon blijven staan", zegt Favié hierover. Volgens hem is alles goed berekend.

Provincie Noord-Holland

Het idee is dat de eerste tunnel (voor autoverkeer) in oktober volgend jaar klaar is en de tweede tunnel (zie impressie hierboven) in mei 2022. In de tussentijd zijn de ziekenwagens van het nabijgelegen Tergooiziekenhuis de enige auto’s die wel langskomen. Voor de hulpdiensten is namelijk een aparte omleidingsroute gemaakt.